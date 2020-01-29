Прокуроры в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета предоставили письменные указания следователям полиции. Они инициируют дополнительное расследование и проверки.

Об этом сообщает в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

Как сказано в посте в соцсети, 28 января прокуроры Офиса - процессуальные руководители в уголовном производстве по делу Шеремета - дали письменные указания провести дополнительных следственные (розыскные) действия. Их цель - установить все обстоятельства преступления. Также следователям поручено тщательно проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы.

Скриншот: Facebook/ pgo.gov.ua

Прокуроры определили четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

Как писала "Страна", расследование убийства Шеремета может затянуться до лета, так как следователи собираются обратиться в Офис генпрокурора с просьбой продлить сроки досудебного следствия до июня.

Между тем около 40 деятелей украинской культуры снялись в клипе в поддержку подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко.