В Одессе Трое мужчин напали на автомобиль инкассаторов, расстреляли его и забрали деньги. Им удалось завладеть 700 тысячами гривен. Их задержали по горячим следам.

Об этом рассказывает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел рано утром. Когда один из инкассаторов вышел забрать деньги в терминале онлайн-платежей, а водитель остался в машине, на авто напали. Мужчины стали стрелять, пули попали в боковое окно. Водитель инкассаторской машины выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, что передвигался на другом автомобиле, уехали.

Фото: прес-служба полиции

"Похищенное транспортное средство они покинули в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны", - говорится в сообщении.

Полицейские нашли брошенные машины, а потом разыскали преступников.

Подозреваемые - одесситы в возрасте 27-ми и 28-ми лет. У них изъяли деньги. Молодым людям грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

Ранее "Страна" писала, что в Южном коммунальщик нашел потерянные инкассаторами 200 тысяч гривен и вернул их в банк.

Также мы рассказывали, что в Житомире налетчики напали на инкассаторов, ранен полицейский.