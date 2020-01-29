Министерство финансов США вслед за Евросоюзом, который 28 января ввел санкции против семерых крымчан, объявил о расширении антироссийского санкционного списка. В него добавлены восемь физических лиц и одна транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Интересно, что опубликованный американским ведомством перечень физлиц, на кого отныне распространяются ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, обнародованным днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

В список попали временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя в 2016-2019 гг., а ныне сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в списке значатся глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь комиссии Екатерина Пыркова и глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

В списке США есть один человек, который не фигурирует в акте ЕС - Александр Ганов, гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс". Эта компания была создана в 2002 году в Москве и специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

В 2019 году руководство компании расширило географию маршрутов. По данным Минтранса России, фирма выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

Как писала "Страна", 29 января ПАСЕ отказалась вводить санкции против делегации России за поддержку аннексии Крыма.

Мы также сообщали, что Евросоюз собрался снять санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.