Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании дал задачу минимизировать ущерб от китайского коронавируса, который быстро передается от человека к человеку.

Для того, чтобы решить эти вопросы, было созвано совещание о мерах по предупреждению инфекции. Это первый комментарий от Путина по поводу инфекции.

Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление.

"И вопрос - насколько мы готовы к этому вызову", " сказал Путин.

По его словам, российские власти делают все, чтобы неожиданности, которые возникают перед ними, не стали неожиданностями для грваждан страны.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее рассказал о подготовленном министерством проекте временных рекомендаций по лечению коронавируса 2019-nCoV. По его словам, российское ведомство получило последние клинические рекомендации от коллег из Китая, которые учтут в документе.

Эксперты считают, что китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

Напомним, что по состоянию на 28 января число жертв уханьской пневмонии выросло до 125 человек, зараженных уже 5 974.

Также мы рассказывали, что в Гонконге заявили о разработке вакцины против коронавируса из Китая, которую начали тестировать.