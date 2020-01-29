Министерство цифровой трансформации обещало 30 января торжественно презентовать запуск приложения "Действие" ("Государство в смартфоне"). Однако мероприятие отложили на неделю.

Об этом сообщается в официальном Instagram приложения - в посте от 29 января.

"Иногда обстоятельства препятствуют грандиозным планам осуществиться. Презентация "Действия" переносится с 30 января и состоится через неделю... Всего неделю, и все украинцы получат обещанное государство в смартфоне", - говорится в записи.

Скриншот: Instagram/ diia.gov.ua⠀

В посте также сказано, что все приглашения на мероприятие сохраняются за гостями.

Напомним, 23 ноября вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал презентацию запуска "Государства в смартфоне" в декабре.

А в начале декабря тот же Федоров рассказал о запуске бета-версии "Действия" к середине последнего месяца года. 11 декабря приложение было уже доступно в тестовом режиме.