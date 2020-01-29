Мать одного из детей, которые пострадали от взрыва газа в клубе села Угринов в Тернопольской области передала мошенникам деньги на лечение детей. Благотворительные средства поступали ей на карту от желающих помочь. Всего она передала 365 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении в Нацполиции.

"27 января около 13:00 к ней позвонил мужчина и представился работником банка по имени Роман. Он заявил, что на ее счет поступают большие суммы средств и они не помещаются на ее электронный кошелек. Неизвестный предложил осуществить несколько манипуляций для получения этих денег", - говорится в сообщении.

Человек порекомендовал снять со счета часть средств и перебросить их на указанные счета. Женщина на 17 тысяч гривен пополнила мобильные телефоны нескольким абонентам, а потом сняла деньги и начала пересылать их через банковский терминал на карточки, которые диктовал по телефону неизвестный.

После этого электронный кошелек банк заблокировал из-за превышения лимита, и мошенник попросил пойти в финучреждение и разблокировать его. Женщина так и сделала, воспользовавшись помощью сотрудника банка.

В результате жительница села Угринов отдала неизвестному 365 тыс. гривен. Обратилась в полицию потерпевшая лишь через полтора дня после преступления, когда поняла, что деньги отдала мошеннику.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, полицейские обратились к сотрудникам банковских учреждений с просьбой заблокировать похищенные средства.

"Преступление получило резонанс и находится на контроле главы Нацполиции. Мы проведем максимальные оперативные меры, чтобы вернуть деньги. По первоначальной информации, мошенники звонили из Днепропетровской области. Наши коллеги помогают в проведении следственных действий. Одна из версий - звонили из мест лишения свободы", - подытожил Александр Богомол.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Криминального кодекса. Мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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