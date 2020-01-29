Игорь Ивакин. Фото: Facebook/ igor.ivakin.9

Бывший министр угольной промышленности "ДНР" Игорь Ивакин, которого контрразведка СБУ якобы в ходе спецоперации вывезла с территории "республики", покинул ее более 5 лет назад. Об этом говорит страница самого Ивакина в соцсети.

На нестыковку обратило внимание издание "Украинская правда".

29 января СБУ отчиталась, что вывела Ивакина на подконтрольную Киеву территорию и получила от него полезную информацию о влиянии России на боевиков.

Однако в Facebook экс-министра местом его жительства указан Мариуполь. Лишь августе 2014 года Ивакин писал, что находится в Донецке. Других же публикаций, сделанных с территории "ДНР" на его странице нет. А уже в декабре 2014 года он публиковал фотографии из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.

А еще в мае 2014 года, вскоре после своего назначения "министром" в "ДНР" он опубликовал пост, в котором заявил, что непричастен к сепаратистам, а "ДНР" назвал террористической организацией. Он заверил, что о своем назначении министром узнал в здании Донецкой ОГА, но деятельности "в рамках ДНР не вел".

Скриншот с Facebook Ивакина

Скриншот: Facebook/ igor.ivakin.9

Профиль мужчины активен и сейчас, он периодически выставляет фото и видео, сделанные на территории, подконтрольной Украине.

Через несколько часов после появления публикации "Украинской правды", около 21:30 29 января, Ивакин сделал запись, в которой рассказал, как его назначили министром "ДНР".

"В силу событий непреодолимой силы весной 2014 года при быстрых изменениях ситуации в Донецке, когда на ключевые позиции, сопровождающиеся применением оружия и угроз, по представлению Калюсского я был назначен в присутствии российских советников на пост "министра угольной промышленности", с учетом наличия управленческого опыта (в том числе с угольной продукцией), наличия коммуникации и связей в этой среде. Я был поставлен перед фактом и, опасаясь за жизнь близких, не мог публично отказать, так как представители российской оккупационной администрации особо не церемонились с теми, кто им перечил", - рассказал мужчина.

Затем он отметил, что вскоре принял решение не принимать участия в деятельности "ДНР", чтобы "сберечь свою жизнь и здоровье".

Скриншот с Facebook экс-министра ДНР Ивакина

Скриншот: Facebook/ igor.ivakin.9

Ивакин добавил, что решил выступить с публичным обращением, чтобы рассказать о "преступной политике России" на Донбассе. И поблагодарил сотрудников СБУ, благодаря которым у него "появилась возможность начать новый этап и вернутся к нормальной жизни".

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