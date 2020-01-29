Киев занял 12 место в мире и третье среди стран Европы в индексе движения транспорта в мегаполисах, склонных к пробкам на дорогах, за 2019 год.

Об этом говорится в исследовании на сайте компании TomTom, которая занимается производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них.

Стоит отметить, что в 2018 году Киев занимал 13 место в данном рейтинге. Средние затраты времени в киевских пробках в 2019 году составляют 53%, что на 7% больше прошлогодних показателей.

Самый низкий уровень заторов в Киеве зафиксировали в воскресенье, 28 апреля 2019 года (7%), а самый высокий - 23 января (132%).

Скриншот: tomtom.com

Как отмечается, наихудшая ситуация на дорогах происходит по четвергам в 18:00. По мнению экспертов, если в Киеве спланировать поездку наземным транспортом в этот день недели после 19:00, то можно сэкономить до семи часов в год (в пределах 30-минутной поездки).

Составители рейтинга отмечают, что если попадать в пробки в часы "пик" в течение года, время, затраченное на дорогу, составит 227 часов. За такой промежуток времени можно высадить 228 деревьев, пересмотреть 221 серию "Игры престолов" или перечитать семь томов "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста.

Среди других украинских городов в рейтинг попали Одесса - 18 место в мире, Харьков (29 место) и Днипро (47 место).

В целом эксперты проанализировали 416 городов из 57 стран на шести континентах. Рейтинг демонстрирует состояние трафика в городах, что, по словам его составителей, может способствовать решению проблем, связанных с дорожным движением.

Худший индекс движения транспорта в мире - у индийского города Бангалор, далее следует столица Филиппин - Манила и столица Колумбии - Богота.

На последней, 416 позиции - американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что Киев утром 20 января застыл в пробках. По каким улицам лучше не ехать.

Также мы писали, что в Киеве на проспекте Победы из-за аварии образовалась гигантская пробка.