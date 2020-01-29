Компания RMS Titanic Inc, имеющая преимущественные права на остатки затонувшего в Атлантике "Титаника", обвинила США в сокрытии информации о столкновении британского подводного аппарата с остатками лайнера.

Компания подала иск против американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Это правительственное ведомство США обладает полномочиями по охране затонувших кораблей.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Как пишет The Telegraph, речь в иске идет о том, что британская субмарина Triton при погружении к остаткам лайнера в июле 2019 года зацепила их из-за сильного течения. NOAA же сообщило об инциденте лишь 7 января, что вызвало подозрения у юристов RMS Titanic Inc.

Triton - это частная прогулочная двухместная лодка, способна погружаться на глубину до 11 км. Могла ли она нанести урон корпусу "Титаника", пока неясно. Но адвокаты истца требуют предоставить им видеозапись столкновения, случившегося на глубине 3750 метров.

Компания-истец имеет эксклюзивное право на подъем предметов, лежащих на дне вокруг корпуса лайнера. Компания планирует добиться судебного разрешения на проникновение в корпус судна и извлечение предметов оттуда. Возможно, это связано с иском к властям США.

Подводное "ДТП" - первое известное столкновение с "Титаником" с момента обнаружения его остатков на дне в 1985 году.

Ранее "Страна" приводила версию британских исследователей, согласно которой причиной крушения "Титаника" мог быть совсем не айсберг, а пожар.

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