Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа–За жизнь" Виктор Медведчук провел третью встречу в рамках межпарламентского диалога стран "Нормандской четверки". На этот раз он встречался с депутатами Бундестага в Берлине.

Об этом сообщает "112 Украина".

Медведчук провел две встречи сначала с представителями крупнейших фракций - социал-демократов и Христианско-демократического союза, а затем - большую дискуссию с депутатами Бундестага.

По мнению Медведчука, в установлении мира на Донбассе должны активно участвовать все страны "нормандской четверки".

"Главы государств "нормандского формата" установили, что минские соглашения являются неукоснительными для их полной имплементации, я цитирую коммюнике 9 декабря. Решение, изложенное в коммюнике, было однозначным. Минские соглашения подлежат полной имплементации. Несмотря на это, украинская власть начала занимать другую позицию и излагать другое мнение по вопросу самих соглашений и их реализации", – заявил Медведчук.

Депутаты Бундестага поддержали инициативу Медведчука развивать парламентское общение по мирному урегулированию на Донбассе. Это может ускорить процесс выполнения минских соглашений, который после парижской встречи снова заходит в режим затягивания, говорят депутаты.

"Что видим? Что украинский парламент не желает имплементировать мирные пункты в украинское законодательство. Виктор Медведчук показывает, что в Украине все же есть сторона, которая готова выполнять мирные соглашения", – сказал депутат Европейского парламента Максимилиан Кра.

"Именно межпарламентское общение, общение парламентариев, позволит создать режим давления на воплощение этих принятых решений. Решения приняты правильные, прагматически план, который представил нам г-н Медведчук, он рационален, прост и понятен всем", – заявил Вальдемар Гердт, депутат Бундестага из комитета по урегулированию конфликтных ситуаций.

Встреча с депутатами Бундестага в Берлине – не первая в рамках межпартийного диалога. Ранее идею "Парламентского измерения Нормандского формата" Медведчук обсудил с руководителем Госдумы России Вячеславом Володиным. Поддержал эту идею и президент России Владимир Путин. С ним Медведчук встречался 20 декабря в Санкт-Петербурге. Позже состоялись обсуждения с членами Сената Франции и депутатами национального собрания Франции.

"Следующую встречу мы будем презентовать в Госдуме, и после этого будет общая встреча в Страсбурге депутаов всех 4 парламентов, которые и представляют собой "Парламентское измерение "Нормандского формата". Этим мы хотим достичь стратегической цели, оказать содействие главам государств "Нормандского формата", которые избрали фундаментом своей деятельности минские соглашения, реализовать эти минские соглашения в жизнь. А значит – претворить всю эту деятельность на протяжении последних лет в мир, в реальный мир в Украине", – отметил Медведчук.

Ранее сообщалось, что Путин в Питере обсудил с Медведчуком газовые вопросы и создание межпарламентского объединения "нормандской четверки".

Также мы писали, что Медведчук рассказал, кто летел на его самолете из Омана, где в то время был Зеленский.