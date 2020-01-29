Центральное управление Службы безопасности Украины утвердило порядок проведения служебных расследований для установления причин причинения ущерба государству и его размера. Порядок оговорен в приказе ведомства № 1954.

Об этом сообщает портал "Лига: Закон".

Как сказано в приказе, внутренне расследование не проводится, если причины ущерба, его размер и виновный установлены судом или в ходе аудита, инвентаризации, досудебного расследования. В этом случае командир (начальник) в 15-дневный срок с момента получения решения суда (результатов аудита и т.д.) обязан дать приказ о привлечении к материальной ответственности с указанием суммы, подлежащей взысканию.

Привлечение сотрудников СБУ к материальной ответственности не освобождает их от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Сотрудники СБУ могут быть привлечены к материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба.

Нанесенный государству вред не подлежит возмещению, а служащие освобождаются от материальной ответственности, если вред нанесен в результате:

действия непреодолимой силы;

необходимой обороны;

крайней необходимости;

выполнения приказа командира (кроме случаев выполнения явно преступного приказа или распоряжения);

оправданного служебного риска;

задержания преступника;

физического или психического принуждения;

выполнения спецзадания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы;

смерти виновного.

Эти обстоятельства устанавливаются во время служебного расследования.

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