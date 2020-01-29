В Большой Палате Верховного Суда постановили, что иски о признании права собственности на квартиры в новостройках не могут быть удовлетворены, так как заявляются формально, но направлены на приобретение права собственности, которое регулируется отдельными нормами.

Соответствующий вывод содержится в постановлении от 18 декабря 2019 по делу № 522/1029/18, передает Юрлига.

Разъяснено, что моментом возникновения имущественных прав, а именно субъективных прав участников правоотношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, является момент приобретения права собственности (возникает со дня государственной регистрации, а не в момент фактической передаваемости имущества или в любой другой момент, определенный соглашением сторон).

Истица не приобрела право собственности на спорные квартиры в установленном законом и договором порядке (отсутствуют правопорождающие факты: документ, удостоверяющий принятие в эксплуатацию завершенного строительством объекта; технический паспорт на объект недвижимого имущества; документ, подтверждающий присвоение объекту адреса; акт приема-передачи объекта строительства и новосозданного имущества. Поэтому требования о признании ее собственницей квартиры не основываются на законе.

Кроме того, имеет место предъявление исков о признании права собственности на новосозданное или реконструированное недвижимое имущество, чтобы упростить или избежать установленный законодательством достаточно длительный во времени и финансово затратной процедуры оформления прав на это имущество.

Большая Палата поддержала выводы первой инстанции о беспочвенности исковых требований, поскольку истица не является и не была собственницей квартир, на которые просит признать право собственности, а также не предоставила доказательств владения имущественных прав на эти квартиры.

Собственник имущества вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом (негаторный иск). Вместе с тем виндикационный и негаторный иски взаимоисключительны. Нельзя одновременно предъявить иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (поскольку виндикация - это иск невладеющего собственника об истребовании имущества от невладеющего собственника) и об устранении препятствий в осуществлении права пользования и распоряжения своим имуществом (поскольку негаторный иск - это иск о защите права собственности от нарушений, не связанных с лишением владения).

При этом одно из условий применения как виндикационного, так и негаторного иска - отсутствие между истцом и ответчиком договорных отношений, поскольку в таком случае осуществляется защита нарушенного права собственности с помощью обязательственно-правовых способов.

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