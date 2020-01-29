"Его чуть не убили". Джулиани готов предъявить доказательства покушения на экс-генпрокурора Украины Шокина
Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал опубликовать доказательства, подтверждающие, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина хотели убить. Шокин выступает ключевым свидетелем по делу Джо Байдена.
Анонс публикации американский юрист сделал в своем Twitter 29 января.
"Сегодня Common Sense опубликует медицинское заключение, подтверждающее, что была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко - Виктора Шокина", - написал Джулиани.
Он добавил, что диагноз прокурору поставил всемирно известный австрийский медик, который подтверждает, что Шокина "чуть не убили".
Скриншот: Twitter/ rudygiuliani
Покушение на Шокина произошло 2 ноября 2015 года. Рассказ экс-генпрокурора о подробностях происшествия приводила "Страна".
Мы также сообщали, что Шокин написал заявление в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена.