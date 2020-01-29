Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал опубликовать доказательства, подтверждающие, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина хотели убить. Шокин выступает ключевым свидетелем по делу Джо Байдена.

Анонс публикации американский юрист сделал в своем Twitter 29 января.

"Сегодня Common Sense опубликует медицинское заключение, подтверждающее, что была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко - Виктора Шокина", - написал Джулиани.

Он добавил, что диагноз прокурору поставил всемирно известный австрийский медик, который подтверждает, что Шокина "чуть не убили".

Скриншот: Twitter/ rudygiuliani

Покушение на Шокина произошло 2 ноября 2015 года. Рассказ экс-генпрокурора о подробностях происшествия приводила "Страна".

Мы также сообщали, что Шокин написал заявление в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена.