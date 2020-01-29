Кабинет министров Украины инициировал законопроект об увеличении штрафов за ложный вызов скорой помощи или полиции. Также правительство планирует повысить штрафы за нарушение противопожарной безопасности.

Как сказано в Facebook премьер-министра Алексея Гончарука, проект закона предложен на заседании Кабмина 29 января.

Сейчас штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 8,5 до 119 грн для граждан, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен. В правительстве считают их необоснованно маленькими.

В случае одобрения законопроекта парламентом размеры штрафов за административные правонарушения будут составлять:

510 грн - минимальный;

8500 грн - максимальный.

Также значительно повысится штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб. Он составит от 3400 до 10200 гривен.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

Скриншот: Facebook/ PMHoncharuk

В Кабмине отметили, что и такие меры половинчатые. Поэтому сейчас правительство законодательное урегулирование обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности. Они будут направлены на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях.

Также Гончарук сообщил результаты проверок соблюдения требований пожарной безопасности на почти 18 000 объектах.

"Ситуация критическая - на 15,7 тыс. объектов не обслуживаются, неисправные или вообще отсутствуют автоматические системы противопожарной защиты. Вдумайтесь в цифры: из 15,7 тыс. объектов - 5,5 тыс. учреждений дошкольного образования, 6,8 тыс. школ, около 1 тыс. учреждений здравоохранения. Это недопустимая ситуация!" - написал премьер.

В конце 2019 года "Страна" писала о том, что в Украине собираются тотально пересмотреть систему штрафов.

Мы также рассказывали, что изменится в плане штрафов с принятием нового закона "о налоговом терроре".