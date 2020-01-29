По состоянию на 1 января 2020 года долги по зарплатам перед украинцами превысили 3 млрд гривен. При этом задолженность приблизилась к историческому максимуму с 2001 года.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Сергей Левочкин, говорится на его сайте.

По его словам, основная причина увеличения долга – в просчётах власти (в частности, приведших к кризису в промышленности и невыполнению бюджета), а худшие показатели приходятся на сферу образования.

"В том, что за один год долги по зарплате выросли почти на 15%, виноваты оба правительства – и то, которое ушло, и то, которое пришло ему на смену. Первое заложило тенденцию роста задолженности, второе её усугубило. Причем худшей отраслью, где долги выросли сразу в 2,5 раза, стало образование – а это уже непосредственная ответственность Кабинета министров. То же касается сферы научной, профессиональной и технической деятельности, где задолженность выросла в полтора раза", – сообщил Сергей Лёвочкин.

По словам политика, в экспортоориентированных отраслях тоже существенно выросла задолженность по зарплате: в добывающей промышленности на 53,1%, в металлургии – 47,9%, в сельском хозяйстве на 42,1%. Это произошло на фоне падения их доходов в условиях укрепления гривны.

"Критической также является ситуация с задолженностью шахтёрам. То, что она, несмотря на все прибавки в бюджете, – и то только после массовых акций протеста и давления со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь", – выросла за год на 53%, в том числе по экономически активным предприятиям в 2,6 раза, – это приговор неэффективной политике власти в этой отрасли", – добавил он.

"Несбалансированное, непрофессиональное управление экономикой приводит к тому, что люди не могут получить то, что заработали. Речь идёт преимущественно об экономически активных предприятиях, темпы роста зарплатной задолженности на которых почти в два раза выше, чем в целом по экономике. И это уже не говоря о сохраняющейся высокой безработице. 3 млрд гривен долгов на фоне высоких доходов чиновников, выплачиваемых вовремя, – это констатация неспособности правительства решать социально-экономические проблемы комплексно. Поэтому вопрос об усилении руководства экономикой профессионалами должен быть поставлен уже в ближайшее время", – сказал народный депутат.

Фото: lovochkin.org

Ранее сообщалось, что в Верховном суде разъяснили, куда нужно обращаться, чтобы забрать долг у ликвидированного предпринимателя.

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