Депутаты Европейского парламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, также известное как Brexit.

В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет ЕП по конституционным делам.

Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.

Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.

После голосования в Европарламенте по ратификации соглашения председатель ЕП Давид Сассоли поставил под документом свою подпись, что открывает возможность Совету ЕС принять свое решение.

Обращаясь к бывшим британским евродепутатам, Сассоли сказал, что их будет не хватать в Европарламенте.

"Мы все теряем коллег и союзников, с которыми у нас существуют тесные отношения и с которыми мы работали бок о бок все эти годы здесь, в Европейском парламенте. Пятьдесят лет интеграции не могут легко раствориться. Мы все должны трудиться над строительством новых отношений, всегда принимая во внимание защиту прав граждан", - сказал глава Европарламента.

Он отметил, что сторонам предстоит пережить сложные моменты, но уверен, что каждый раз они смогут найти точки соприкосновения.

"Вы покидаете Европейский союз, но ясно, что вы продолжаете оставаться частью Европы с теми ценностями, которые нас глубоко объединяют", - продолжил Сассоли.

"Дорогие британские друзья, конечно, очень трудно окончательно сказать друг другу "прощай". По этой причине вместе со всеми коллегами я скажу "до свидания", - заявил председатель Европейского парламента.

Напомним, в начале января палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

Также сегодня стало известно, что британская королева Елизавета II подписала утвержденный парламентом законопроект о выходе Великобритании из ЕС и страна официально покинет Евросоюз 31 января.