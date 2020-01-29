Водитель обязан соблюдать условия, обеспечивающие передвижение пешехода, иначе невозможна правильная организация дорожного движения. За несоблюдение этих условий грозит штраф.

Как сообщает "Лига: Закон", такой вердикт вынес Кассационный административный суд Верховного суда в постановлении №464/1703/17 от 15 мая 2019 года.

Решение суда касается дела 2017 года. Тогда гражданин подал в суд иск к инспектору Управления патрульной полиции с требованием отменить постановление от 28 февраля 2017 года об уплате штрафа за неправильную парковку. Последний был выписан на основании нарушения ч.3 ст.122 Кодекса об административных правонарушениях.

Исковое требование было обосновано тем, что в действиях истца не было состава административного правонарушения: его автомобиль был припаркован в разрешенном месте и не создавал помех для движения другого транспорта и пешеходов. Также истец посчитал, что постановление вынесено с нарушением процедуры - ведь инспектор не сдал протокол о правонарушении и не предоставил истцу возможности воспользоваться помощью защитника.

Суд первой инстанции отменил постановление инспектора. А апелляционный административный суд оставил решение местного суда без изменений.

В кассационные жалобе ответчик просил отменить решение судов предыдущих инстанций и отказать в удовлетворении исковых требований. Он отметил, что суды не изучили всех доказательств по делу (в том числе видеозаписи с нагрудной камеры), поэтому их вывод является необоснованным.

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, учитывая следующие обстоятельства.

Установлено, что истец был привлечен к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки, создав препятствия дорожному движению. Фактическим основанием для его привлечения послужило то, что он припарковал автомобиль на тротуаре, оставив для движения пешеходов меньше двух метров.

Парковка на тротуаре, а не на проезжей части, не может свидетельствовать об отсутствии препятствий дорожному движению. Пешеход тоже является участником дорожного движения и обеспечение его передвижения является важным условием надлежащей организации дорожного движения.

По мнению коллегии судей, суды предыдущих инстанций сделали поспешный вывод, основываясь на поверхностном выяснении обстоятельств дела.

Ранее "Страна" писала о вердикте Верховного суда, по которому, если водитель не пропускает пешехода на переходе, он должен заплатить штраф.

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