Авиакомпания Lufthansa и ее дочерние предприятия SWISS и Austrian Airlines до 9 февраля прекращают полеты в Китай из-за вспышки смертоносного коронавируса. Но полеты в Гонконг будут выполняться по плану. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

"Могу подтвердить, что полеты в Китай и обратно до 9 февраля мы прекращаем", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что последние рейсы будут выполнены по расписанию для того, чтобы забрать из Китая граждан, забронировавших билеты на рейс, и экипажи рейсов.

По последним данным, на территории Китая зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. От вызванной им болезни умерли 132 человека, а 115 человек выздоровели.

Ранее "Страна" писала о том, что глава ВОЗ в четверг снова собирает чрезвычайный комитет из-за китайского коронавируса.

Также мы сообщали, что в Китае считают, что пик распространения коронавируса наступит через неделю, а потом пойдет на спад.