В Большой Палате, рассмотрев дело № 904/4494/18 от 12 ноября 2019 года, определили, кто является надлежащим ответчиком в случае распространения оспариваемой информации в интернете.

Об этом сообщает Юрлига в среду, 29 января.

Истец обратился в суд с требованием к телеканалу опровергнуть недостоверную информацию и взыскать моральный вред за распространение этой информации.

Большая Палата указала, что надлежащим ответчиком в случае распространения оспариваемой информации в сети Интернет является автор соответствующего информационного материала и владелец вебсайта, лица которых истец должен установить и указать в исковом заявлении.

Если автор распространенной информации неизвестен или его лицо или местожительство (местонахождение) невозможно установить, а также когда информация является анонимной и доступ к сайту - свободным, надлежащим ответчиком является владелец вебсайта, на котором размещен указанный информационный материал, поскольку именно он создал технологическую возможность и условия для распространения недостоверной информации. Данные о владельце вебсайта могут быть истребованы в соответствии с положениями процессуального законодательства у администратора системы регистрации и учета доменных названий и адреса украинского сегмента сети Интернет.

Согласно ст. 1 Закона "Об авторском праве и смежных правах" владелец вебсайта - тот, кто является владельцем учетной записи и устанавливает порядок и условия его использования.

В соответствии с ч. 11 ст. 52-1 Закона "Об авторском праве и смежных правах" владельцы вебсайтов и поставщики услуг хостинга, кроме физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, обязаны размещать в свободном доступе на собственных вебсайтах и (или) в публичных базах данных записей о доменных именах (WHOIS)такую достоверную информацию о себе:

полное имя или наименование владельца вебсайта и поставщика услуг хостинга;

полный адрес местожительства или местонахождения владельца вебсайта и поставщика услуг хостинга;

контактную информацию владельца вебсайта и поставщика услуг хостинга, в том числе адрес электронной почты, номер телефона, по которым с ними возможно оперативно связаться.

Так, Суд установил, что в соответствии с вышеупомянутой информацией владельцем вебсайта является именно телеканал (указанный истцом ответчик по делу).

Ранее сообщалось, что на суде электронную переписку не признают доказательством без электронной подписи.

Также мы писали, что в Верховном суде разъяснили, куда нужно обращаться, чтобы забрать долг у ликвидированного предпринимателя.