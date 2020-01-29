Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Государственного бюро расследований открыть уголовное дело в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Шокин обвиняет американца в незаконном влиянии на него как на генпрокурора.

Заявление экс-прокурора на имя вр.и.о. директора ГБР было передано его адвокатами агентству "Интерфакс-Украина".

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", – сказано в заявлении Шокина.

По словам заявителя, ему пришлось покинуть пост генпрокурора Украины из-за давления Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – написал Шокин.

Как отметил экс-генпрокурор, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Как считает Шокин, действия Байдена согласно научно-правовому выводу "International Low Association" от 18 апреля 2017 года, являются давлением.

Ранее в интервью "Стране" Виктор Шокин рассказал, почему Байден приказал президенту Петру Порошенко его уволить.

Мы также публиковали показания бывшего генерального прокурора на Байдена, появившиеся в интернете осенью 2019 года.