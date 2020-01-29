В Киеве клиенты ограбили курьера, отняв у него пицу и не рассчитавшись за нее. Инцидент произошел в среду, 29 января около 5:00.

В службу "102" позвонил курьер одной из службы доставок и сообщил, что привез заказ на улицу Амвросия Бучмы, но клиенты забрали товар, не оплатив его. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как рассказал курьер прибывшим на место ЧП полицейским, когда он доставил пиццу, из квартиры вышли трое мужчин. Один из них забрал заказ и сразу закрыл входную дверь. Оплатить пиццу люди отказались.

На месте вызова заявитель показал квартиру, куда была доставлена пицца. Но люди, которые там находились отрицали факт заказа пиццы и утверждали, что курьера видят впервые.

Однако в квартире полицейские обнаружили остатки пиццы в коробке с фирменными логотипами. Мужчины отказались дать объяснения, относительно обнаруженного. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.

Фото: Патрульная полиция Киева

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