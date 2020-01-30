Законом предусмотрена обязанность работодателя добровольно и немедленно исполнить решение суда о восстановления на работе сотрудника, если его уволили незаконно. Работодатель обязан издать соответствующий приказ сразу после объявления решения суда независимо от того, будет ли это решение обжаловано.

Об этом сообщает "Юрлига".

Уточняется, что соответствующее положение содержится в постановлении БП ВС от 8 ноября 2019 по делу № 711/8138/18.

В соответствии со ст. 235 КЗоТ в случае увольнения без законного основания или незаконного перевода на другую работу работник должен быть восстановлен на предыдущей работе органом, рассматривающим трудовой спор. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению.

Ст. 65 Закона "Об исполнительном производстве" установлено, что решение о восстановленипи на работе незаконно уволенного или переведенного сотрудника исполняется немедленно в порядке, определенном ст. 63 этого Закона. Решение считается исполненным со дня издания в соответствии с законодательством о труде приказа или распоряжения о восстаноалении сотрудника на работе и внесения соответствующей записи в трудовую книжку, после чего исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства.

Законодатель предусматривает обязанность работодателя добровольно и немедленно исполнить решение суда о восстановлении на работе сотрудника в случае его незаконного увольнения. Эта обязанность заключается в том, что работодатель обязан издать приказ о восстановлении на работе сотрудника сразу после объявления решения суда независимо от того, будет ли это решение суда обжаловаться. В случае неисполнения этой обязанности добровольно, решение суда подлежит исполнению в принудительном порядке.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-директор ГБР Труба подал в суд на Зеленского за свое увольнение.

Также мы сообщали, что Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по ТВ.