В Кабинете министров Украины урегулировали некоторые вопросы территориальных органов Минюста. Речь идет о Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Об этом говорится в соответствующем постановлении № 20, которое было принято правительство на заседании 24 января, передает Юрлига.

Согласно постановлению ликвидируются как юридические лица публичного права территориальные органы Минюста:

Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Создается как юридическое лицо публичного права межрегиональный территориальный орган Минюста по вопросам исполнения уголовных наказаний Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Установлено, что ликвидируемые территориальные органы Минюста продолжают осуществлять полномочия и функции, возложенные на указанные органы, до завершения мероприятий, связанных с образованием Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией вышеназванных территориальных органов и образованием Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, возложено на Минюст.

Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний является правопреемником территориальных органов Министерства юстиции, ликвидируемых согласно указанному постановлению.

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