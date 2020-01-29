На нерегулируемых переходах у пешехода есть преимущество перед транспортом с момента, когда он ступил на переход. Когда это произошло, водитель обязан показать, что он дает дорогу, то есть снизить скорость или остановиться.

Соответствующее положение содержится в постановлении Кассационного административного суда Верховного суда №751/4821/17 от 4 декабря 2019 года, пишет "Лига: Закон".

Решение суда связано с делом об инспекторе, который вынес штраф в размере 255 гривен водителю. Последний не сбавил скорость и не остановился, чтобы пропустить пешехода, чем нарушил требования пункта 18.1 ПДД и совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.122 КУоАП. Водитель подал на инспектора иск в суд об отмене штрафа.

При разбирательстве в суде первой инстанции была изучена видеозапись правонарушения. Суд установил, что истец заблаговременно видел пешехода на нерегулируемом переходе, но при этом не уменьшил скорость, из-за чего пешеход вынужден был остановился и пропустить его. Суд не удовлетворил иск, однако апелляционный суд принял новое постановление, удовлетворив исковое требование.

В кассационной жалобе ответчик просил отменить постановление апелляционного суда, а постановление суда первой инстанции оставить в силе.

Верховный Суд кассационную жалобу инспектора удовлетворил, исходя из того, что согласно пункту 18.1 ПДД на нерегулируемых переходах пешеходы имеют преимущество перед транспортом с момента, когда они ступили на переход. По правилам запрещается объезжать пешехода, который находится на переходе (независимо от расстояния между ним и транспортным средством), а также прибавлять скорость, чтобы проскочить перед пешеходом, ступившим на переход.

Водитель должен учесть возможные маневры пешехода на переходе: пешеход может остановиться, предвидя опасность, побежать или замедлить ход. Водитель также обязан спрогнозировать возможное развитие ситуации. Если есть риск того, что пути движения пешехода и автомобиля пересекутся на переходе, нужно избежать такой ситуации, дав дорогу пешеходу.

Как правильно указал суд первой инстанции, истец не предоставил преимущество женщине-пешеходу, которая начала движение через проезжую часть. В это время истец проехал по правой полосе, не останавливаясь, чем безусловно создал опасность и нарушил норму 18.1 ПДД.

Верховный Суд посчитал ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о том, что истец не создал препятствие или опасность для пешехода.

Ранее "Страна" писала о решении Верховного суда, согласно которому если авария произошла по вине пешехода, то водитель может потребовать с него компенсацию.

Мы также сообщали, что подпись водителя на постановлении о нарушении ПДД не является доказательством вины.