Проблемы распространения китайского коронавируса обсудят на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения в четверг, 30 января. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети.

"Я решил вновь созвать чрезвычайный комитет по новому коронавирусу завтра, чтобы он рекомендовал мне, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией в области международного общественного здравоохранения", - написал глава ВОЗ в Twitter.

По его словам, он вернулся из Китая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по ситуации со вспышкой коронавируса. Глава ВОЗ указал, что высоко ценит "подобную открытость" с китайской стороны. Кроме того, он добавил, что сотрудники ВОЗ работают круглосуточно.

Фото: twitter.com

Напомним, экстренный комитет ВОЗ собирался уже дважды на прошлой неделе, но в результате решил, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения.

По последним данным, в Китае зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Также мы сообщали, что в Китае считают, что пик распространения коронавируса наступит через неделю, а потом пойдет на спад.