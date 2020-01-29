82-летний CEO компании Victoria's Secret, миллиардер Лесли Векснер задумался о продаже бренда нижнего белья и своей отставке после того, как холдинг столкнулся с падением продаж в последние годы и даже отменил шоу-дефиле мод Victoria's Secret-2019.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации осведомленных источников, Векснер может продать Victoria's Secret частично или полностью. Годовые продажи сети достигают порядка $7 млрд, то делает компанию лидером среди магазинов нижнего белья в США. Впрочем, в последние годы объем продаж сократился. Так, в предпраздничный период сопоставимые продажи бренда упали на 12%.

Векснер возглавляет L Brands с момента ее основания в 1963 году. Он занимает пост CEO дольше всех остальных руководителей компаний, входящих в S&P500. Векснер является главным акционером L Brands, владея долей в приблизительно 17%. Некоторые источники считают, что он может остаться председателем компании.

В прошлом году акции L Brands, которому, помимо Victoria's Secret, принадлежат такие известные бренды, как PINK и Bath & Body Work, подешевели на 29%. Капитализация компании сейчас составляет $5,68 млрд по сравнению с 2015 годом, когда она достигла рекордных $29 млрд.

В последние годы Векснер осуществил многие перемены в Victoria's Secret. В частности, компания временно отказалась от производства купальников и рассылки каталогов, которые были снова запущены в 2018 году. В прошлом году Victoria's Secret отменила свой ежегодный модный показ белья. В то же время Векснер выступил за сохранение сети магазинов бренда.

СЕО бренда Victoria's Secret Лесли Векснер Фото: cnn.com

Как сообщала "Страна", отменили после месяцев слухов об этом. К тому же в 2018 году у шоу-дефиле были зафиксированы самые низкие рейтинги в истории "Victoria's Secret".

Напомним, что в 2017 году 27-летняя "ангел" Victoria's Secret уверенно дефилировала в роскошном образе от известного дизайнера Оливье Рустена, но в один момент то ли поскользнулась, то ли наступила на свой наряд, но все же не удержалась на ногах и грохнулась на пол. Она не стала скрывать свою досаду, но поднялась на ноги и с улыбкой на лице продолжила дефиле.