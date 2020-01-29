Кабмин обновил Положение о возложении спецобязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Цена продажи "Нафтегазом" природного газа населению и теплокоммунэнерго ограничена среднеарифметическим значением цены газа на нидерландском хабе TTF. Постановление № 17 от 24 января вступило в силу 28 января 2020 года, пишет "Юрлига".

Установлено, что с 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз України" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 указанного Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1 - 22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

При этом с 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше цены его продажи, определенной в соответствии с Положением, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз України" на уровне 1,917 % указанной цены.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине заявили, что в феврале ждут новую цену на газ для населения.

Также мы сообщали, что Украина закончит отопительный сезон с избытком газа.