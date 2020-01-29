Служба безопасности Украины выявила и прекратила незаконную деятельность по переработке, хранению и сбыту огнестрельного оружия и средств поражения на территории Николаева.

Об этом в среду, 29 января, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что нелегальное изготовление и продажа организовали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники перерабатывали травматическое оружие и доводили ее до боевого состояния для дальнейшего сбыта", - сказано в сообщении.

Так, во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили 6 тротиловых шашек общим весом 1,6 кг, 3 ручные гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра.

"Кроме того изъято средства для кустарной переработки оружия. Изъятые обнаруженные средства поражения переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы", - добавили в ведомстве.

Сейчас основной организатор противоправного механизма задержан в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках уголовного производства открытого ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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