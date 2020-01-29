Йеменские хуситы заявили, что при помощи беспилотников и ракет атаковали объект нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что повстанцы атаковали аэропорты в Джизане и городе Абха. По его словам, это был ответный удар на атаку саудовских военных по позициям хуситов. Подробностей об ударах он не сообщил.

Saudi Aramco ситуацию не комментирует, однако чиновник из Саудовской Аравии, работающий в нефтяной сфере, заявил агентству, что все ракеты хуситов были перехвачены. На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Джизане нет предприятий по нефтедобыче или крупным экспортным терминалам, несмотря на мощность завода в 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее хуситы атаковали нефтяные компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года. Тогда повстанцы сообщили, что атака была проведена при помощи десяти беспилотников. Удары попали точно в цель.

После атаки беспилотников добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое.

Саудовский принц заявил, что считает атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco военным актом.



