Из-за отсутствия снега на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника дикие животные оставляют паутину следов на голой земле. По следам можно судить о численности популяций и проследить, кто из зверей не впал в спячку и остался бодрствовать.

Фотографии отпечатков лап, сделанные старшим научным сотрудником лаборатории флоры и фауны заповедника Сергеем Жилой, опубликованы в Facebook организации.

Как отметили в заповеднике, определение следов диких животных в природе - тема увлекательная, познавательная и полезная. По количеству найденных следов на единицу протяженности маршрута можно установить численность какого-либо вида. Также по следам часто можно определить количество молодых и взрослых особей или репродуктивный успех какой-то конкретной местной популяции.

Зима 2019-2020 выдалась настолько теплой, что такие впадающие в спячку звери, как барсук и енотовидная собака, не уснули и свободно разгуливают по территории заповедника.

След лапы енотоподобной собаки. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Больше всего в зоне отчуждения "натпатывают" зайцы, у которых сейчас брачный период. По их следам можно установить и места спаривания, и маршруты преследования зайцами самок. Если же посидеть в засаде в предвечерние сумерки, то можно увидеть бои между самцами. А в марте зайчихи принесут приплод.

Следы зайцев. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Благодаря большой протяженности минерализованных полос с качественными отпечатками следов и высокой численности диких животных, Чернобыльский заповедник имеет возможности для проведения эколого-просветительских и ознакомительно-познавательных мероприятий. Здесь устраивают однодневные выездные семинары, во время которых можно увидеть следы всех видов диких животных, за исключением разве что медведя.

Ранее "Страна" показывала видео с фотоловушек заповедника, на которые попали дикие животные.

Нередко в зоне отчуждения животные охотно позируют фотографам. Например, мы публиковали снимки лосей.