Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива обещал предоставить работу и оказать юридическую поддержку в суде водителю автобуса, который лишился своей работы после отказа выключить сериал на русском языке.

Об этом Илья Кива написал на своей странице в Facebook.

По словам Кивы, увольнение водителя является незаконным и совершалось под давлением националистов.

"Уволенному водителю маршрутки, в которой произошел инцидент с девушками-волонтерами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде. Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов. Мы придем к власти и остановим беспредел, происходящий в нашей стране, и точно накажем виновных.

Прошу СМИ распространить это заявление или у кого есть контакты водителя прошу сбросить мне в личку для связи. Спасибо", - написал Илья Кива в соцсети.

Фото: Илья Кива/facebook.com

Как сообщала "Страна", инцидент произошел 27 января, когда участница АТО и волонтер возвращались в Киев из Луцка и устроили скандал из-за российского сериала в автобусе. Девушки попросили водителя выключить фильм, поскольку недавно вернулись из зоны боевых действий и им "противно слушать телепродукт оккупантов". После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли.

После этого стало известно, что водителя, который не выключил русский сериал по требованию волонтеров, уволят с работы.

Также мы писали о том, что скандал из-за русского языка в маршрутке устроила ЛГБТ-активистка, критиковавшая ультраправых.

После этого случая в Минветеранов сравнили медиапродукт РФ с оружием и заявили о желании консультировать перевозчиков.