В среду погоду в Украине определяли атмосферные фронты с дождями. А в четверг, 30 января, осадки постепенно начнут покидать страну.

О погоде на предпоследний январский день рассказала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Как видно на приведенной синоптиком карте, от Атлантики через север Великобритании до Скандинавии и дальше выстроились циклоны. Украина тоже оказалась в зоне влияния небольшого циклона, который обуславливает сегодня и завтра неустойчивую погоду. Сегодня его атмосферные фронты прошли над Украиной, принеся дожди и местами мокрый снег, а также усиление ветра.

30 января этот микро-циклон постепенно покинет нашу территорию. Но пока завтра осадки еще пройдут на востоке (преимущественно ночные), в западных и северных областях. Ожидаются дожди и мокрый снег, местами - налипание мокрого снега плюс сильный ветер.

Центр, юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30 января уже будут обсыхать под умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха в течение дня будет +1...+4 градуса, на юге - +4...+7 градусов.

В Киеве в четверг местами возможны мокрый снег и порывистый ветер. На дорогах будет сложная ситуация, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Температура воздуха в Киеве 30 января прогнозируется около нуля.

Прогноз Натальи Диденко можно сравнить с данными Украинского гидрометцентра.

Ранее "Страна" сообщала, что об ухудшении погоды предупреждали и спасатели.