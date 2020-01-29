Цены на нефть эталонных марок поползли вниз после публикации данных о запасах нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:34 по Киеву составляла $59,3 за баррель, что на $0,21 (0,35%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии, пишет "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,54 (1,01%) - до $52,94 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,55 млн баррелей, бензина - на 1,203 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,289 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 1,29 млн баррелей. Они также в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 1,581 баррелей, снижения запасов дистиллятов на 950 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 758 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей в сутки.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Помимо этого, йеменские повстанцы-хуситы сообщили в среду о нанесении удара по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в административном округе Джизан в Саудовской Аравии.

Ранее "Страна" писала о том, что цены на нефть пикируют из-за коронавируса, Brent может упасть до $55 за баррель.

Также мы сообщали, что топ-менеджеры "Нефтегаза" получат премию почти в 700 миллионов.