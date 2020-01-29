В среду, 29 января, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению о следующего заседания обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести с участием, в частности, Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания.

Она отметила, что в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы также продолжается работа по взаимному освобождению людей, "которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года".

Скриншот: Facebook/Дарка Оліфер

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. ОРДЛО были переданы 124 человека.

Также мы писали, что Украина меняет переговорщиков по обмену пленных. Лутковская вышла из состава ТКГ в Минске.