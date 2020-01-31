Сегодня мы предлагаем вниманию читателей гороскоп на февраль для всех знаков зодиака.

В 2020 году в этом месяце будет на один день больше.

Самые интересные факты о високосном годе мы собрали в нашем материале. А гороскоп на февраль публикуем ниже.

Овен (21.03 - 20.04)

Вихрь событий закружит вас так, что едва удастся все упомнить. Чтобы не пропустить что-то важное, делайте пометки в телефоне или блокноте. Свои дела в феврале лучше сразу распределите в порядке приоритетности, где на первом месте должны быть семейные вопросы, а потом все остальное.

Телец (21.04 - 20.05)

В феврале будут дни, когда вам захочется опустить руки. Но не идите на поводу у этого чувства, а собирайте всю волю в кулак. Вспомните жизненные сложности, которые вам уже удавалось преодолеть. Это поможет взбодрить ваш дух. В апатии же большие дела в этом месяце лучше не начинать.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вам следует поберечь свою нервную систему. Не заводитесь с полуоборота. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы не возвращаться в ситуации, которые вызывали у сложности. Проще говоря, не наступайте на свои же грабли. Пейте легкие успокоительные чаи, правильно питайтесь и побалуйте себя красивой покупкой.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам следует очень жестко подойти к финансовому вопросу. Речь не идет о серьезной экономии. Просто просчитайте максимально точно свои доходы и расходы. Если в этом году вы запланировали путешествие или крупную покупку, то нужно начинать откладывать на нее побольше денег уже сейчас.

Лев (23.07 - 23.08)

Обратите внимание на своих маленьких родственников: детей, племянников, внуков или крестников. Постарайтесь в феврале уделить им как можно больше времени. Это касается как совместного развлекательного времяпрепровождения, так и разговора по душам о важном - том, беспокоит детей. Если вы о таком не знаете, то выясните.

Дева (24.08 - 23.09)

Этот месяц пройдет для вас под знаком осуществления просьб: как чужих вами, так и ваших другими людьми. Что это означает? Не стесняйтесь просить помочь вам, даже если вопрос будет сложный. При этом не отказывайте, если обратятся и к вам. Совместными усилиями все удастся решить.

Весы (24.09 - 23.10)

Февраль будет очень плодотворным как в работе, так и в личной жизни. Поэтому вы будете очень заняты и выматываться физически. Но это будет приятная усталость. Этот месяц станет в принципе определяющим для вас в этом году. Поэтому подходите к нему с позитивным настроем.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не говорите неправду. Даже в мелочах. Даже если решите, что ложь во благо. В итоге это совсем скоро может обернуться против вас. Чтобы месяц прошел успешно, звезды рекомендуют вам быть максимально честными, открытыми, жить и вести все свои дела по совести.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В феврале вашу голову заполонят разные мысли. Возможно, вы даже столкнетесь с бессонницей. Чтобы сохранить стабильное моральное состояние, вам нужно не нервничать по пустякам, хорошо питаться с большим количеством витаминов и побольше гулять на свежем воздухе в любую погоду.

Козерог (22.12 - 20.01)

Последний зимний месяц и холод на улице должен компенсироваться теплотой в душе и уютом в доме. Постарайтесь организовывать свой досуг максимально интересно и насыщенно. Не жалейте время на разговоры по душам с друзьями, коллегами и, конечно, родными.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не воспринимайте претензии на свой счет. Если вам будут делать замечания, не стоит обижаться. Учтите их и постарайтесь исправиться. Сами же проявите лояльность к своим близким, не судите их поступки слишком строго. Если у вас будет выбор - говорить или слушать, - то выбирайте второе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Отнеситесь внимательно к своему здоровью. С хроническими заболеваниями, которые могут внезапно побеспокоить, боритесь незамедлительно. Для того, чтобы предупредить их, можно посетить профилактический осмотр у врача. В целом же не злоупотребляйте алкоголем и прислушивайтесь к своему организму.

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