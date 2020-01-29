В международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который стартует 12 мая в Роттердаме, представитель от Украины выступит в первый же день.

Украина выступит в первом полуфинале 12 мая вместе с участниками от Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Румынии и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Во втором полуфинале 14 мая выступят исполнители из Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

Согласно правилам, сразу в финал попадают страны большой пятерки - Испания, Франция, Германия, Италия, Великобритания и страна-победительница "Евровидения-2019" - Нидерланды.

Финал конкурса состоится 16 мая. Всего в "Евровидении-2020" примут участие представители 41 страны.

Как сообщала "Страна", в финальной части украинского Нацотбора на Евровидения-2020 примут участие 16 исполнителей и групп. Канал СТБ опроверг информацию о том, что жюри Нацотбора Евровидения выберут путем голосования.