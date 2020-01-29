28 января Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" решил уволить главу правления Евгения Кравцова досрочно с выплатой крупной компенсации, а на заседании Кабмина в среду, 29 января, согласовали его увольнение. Об этом на своей странице в соцсети написал теперь уже бывший глава "Укрзализныци" Еврений Кравцов.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение о досрочном расторжении контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - говорится в сообщении Кравцова.

По его словам, несколько последних месяцев наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны.

"Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось", - добавил Кравцов.

Он также заявил, что "Укрзализныця" сейчас переживает один из своих лучших периодов практически по всем показателям.

Ранее "Страна" писала о том, что место уволенного с поста главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова займет иностранец.

Также мы сообщали, что у Гончарука рассказали детали сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn.