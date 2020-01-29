В Украине показатель заболеваемости гриппом превысил эпидпорог на 1,4%. В нашей стране в основном циркулирует вирус гриппы АH1N1. На сегодняшний день зафиксированы и лабораторно подтверждены 13 летальных случая, в том числе – смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Оксана Кошапко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Превышение эпидпорога незначительное - всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемичных уровнях", - сказала она на брифинге в Киеве в среду.

По словам Кошапко, в трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области.

Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ровенской областях.

Большинство случаев зафиксированы среди тех, кто имел хронические заболевания и не был привит. В прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 смертельных случаев.

По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно выросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинировано около 220 тысяч человек, в то время как в прошлом эпидсезоне было всего 161 тысяча человек вакцинированных.

Как сообщала "Страна", под Ровно мужчина умер от осложнений после гриппа через неделю самолечения.

Ранее стало известно, что в Украину вернулся птичий грипп, из-за него Европа перестала покупать наше мясо.