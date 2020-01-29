В четверг, 30 января, большую часть Украины накроет снегопад. Только в восточных и южных регионах будет сухо и солнечно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что 30 января на Черниговщине и Сумщине ожидается значительный мокрый снег с метелью. Снежный покров может вырасти до 10-20 см.

Ночная температура воздуха в Украине составит от 0 до +2 градусов. В Киеве до -1. А днем обещают снова плюсовую температуру - от +2 до +4 градусов. На юге - до +8.

Также синоптики прогнозируют в западных регионах гололедицу, а в центральных, северных и южных областях сильный ветер с порывами 15-20 м / с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что за 2019 год в Киеве побито 36 температурных рекордов.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.