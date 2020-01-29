Кабинет министров принял решение создать ведомство под названием "Офис контроля выбросов в атмосферу".

Сотрудники этого Офиса, который быдет базироваться в Кривом Роге, будут проводить проверки крупнейших предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 29 января, в своем Telegram-канале.

Таким образом, правительство планирует контролировать уровень загрязнений и выбросов в воздух. "Создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу", - написал премьер.

Фото: t.me/PMHoncharuk

Отметим, что расположнеие Офиса в Кривом Роге не случайно - город известен не только тем, что здесь родился президент Владимир Зеленский, но и тем, что тут расположен крупней загрязнитель воздуха - АрселорМиттал Кривой Рог.

Данные Минэкоэнерго. Фото: Скриншот с сайта министерства

Напомним, что в Кабмине решили бороться с изменениями климата.

Также мы писали о том, что концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила норму в три раза.