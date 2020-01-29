Министерство здравоохранения собирается обзванивать по телефону всех пассажиров, которые прилетели из Китая, где бушует смертоносный коронавирус.

По словам заместителя министра здравоохранения Дмитрия Коваля, опрос пассажиров проводят для мониторинга состояния их здоровья и противодействия распространения в Украине заболевания. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал Коваль.

При этом украинцев, по которым возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут взять на карантин. Как правило, это люди с повышенной температурой. При этом Коваль подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания, а большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием.

По данным Госпогранслужбы, с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

По состоянию на 29 января 2020 в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 15 странах мира.

Как сообщала "Страна", на рынке "7 километр" в Одессе ужесточат контроль из-за коронавируса.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, повлияет ли китайский вирус на украинскую экономику.