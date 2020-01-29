Под Днепром мужчина ограбил вдову умершего сразу после похорон и отобрал деньги, которые для нее собрали родные и знакомые. После этого злоумышленник скрылся.

Инцидент произошел в Павлограде, пишет издание "Днепр оперативный" со ссылкой на информацию, полученную от начальника Павлоградского отдела полиции Дмитрия Сердюка.

На похороны, которые проходили в селе Вербки (Павлоградский район), пришел неизвестный. Он сказал, что знал умершего, и даже произнес прощальную речь. После этого он поехал в Павлоград в квартиру к вдове похороненного. Там он угрожал ей ножом и порезал подбородок, требуя денег. В результате он завладел суммой, которую женщине дали на похоронах. После этого он закрыл потерпевшую в ванной и скрылся.

Полиция уже установила личность подозреваемого. Его разыскивают.

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