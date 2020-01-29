Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев обращаться в Офис противодействия рейдерству. Он привел в пример кинорежиссера Юрию Ляшенко, который таким образов вернул свое жилье.

Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

По словам Зеленского, борьба с рейдерством - одна из первоочередных задач. Как говорится в посте, в конце 2019 года к президенту обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. В 2009 году он хотел получить наследство от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.

В Офисе противодействия рейдерству комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Украины Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

"После того, как все необходимые документы были получены, лица, незаконно занимавшие квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уже через год контрабанда и рейдерство перестанут быть системными.

Также мы писали, что в Украине открыли Офис противодействия рейдерству, который расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.