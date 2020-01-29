Органы украинской власти с помощью законопроекта о дезинформации пытаются подмять под себя сферу журналистского самоуправления, что является недопустимым.

Об этом заявил глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец, комментируя проект украинского закона "О дезинформации", передает сайт НСЖУ.

"Мне очень не понравился раздел законопроекта, посвященный созданию ассоциации журналистов. То, что должно быть органом самоуправления в гражданском обществе попадает под контроль государства. Более того, государство пытается войти в сферу профессиональной этики журналистов. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в свое время обращал внимание на то, что государство не может вмешиваться в сферу профессиональной этики, а, тем более, самоуправления журналистов. Мы сейчас видим, что органы власти пытаются эту сферу журналистского самоуправления подмять под себя. Это, на мой взгляд, недопустимо", - заявил Андрей Бастунец.

О самом законе "Страна" уже подробнее писала в материале: сайты заблокируют за два дня. Законопроект о медиа могут принять в годовщину "диктаторских законов".

Ранее в Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.

Также мы писали, что Комиссия по журналистской этике потребовала снять с рассмотрения законопроект Минкульта о дезинформации.