Лидер партии "Голос", депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук не знает, сколько ему заплатили за выступление 21 декабря в Минске. Группа "Океан Эльзы" тогда выступила на корпоративе IT-компании Wargaming, один из директоров которой заявил о создании Партии прямой демократии, с которой он метит в Госдуму РФ.

Об этом политик сообщил в интервью на YouTube-канале "Орестократия".

"Это вопрос не ко мне... Я не веду никакой бизнес-деятельности. Я не знаю, честно говоря. Я говорю, как есть. Я не знаю. Это не мое дело", - ответил Вакарчук на вопрос о стоимости выступления для создателей игры World of Tanks.

Нардеп заявил, что передал корпоративные права на группу "Океан Эльзы". По его словам, на минском корпоративе было около двух тысяч человек из разных стран, в том числе из Украины, а вопрос о самом концерте был решен еще до того, как он стал парламентарием.

Видео: YouTube-канал Орестократия (ответ о стоимости выступления на корпоративе с 4:49)

Напомним, в декабре народный депутат, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании Wargaming, которая создала знаменитую игру World of Tanks.

Также мы сообщали, что Вакарчук не декларировал деньги, заработанные на концерте в Минске.