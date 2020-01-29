На Донбассе продолжаются ожесточенные обстрелы. Они особенно сильны на участке разведения войск у Золотого в Луганской области.

Что ставит под угрозу разведение, которое здесь произошло еще осенью. Если войска вернутся на позиции, это будет знаменовать крах даже тех небольших подвижек, которые случились в конце прошлого года в Нормандском формате.

У сторон разные версии, почему активизировались обстрелы. Как уже рассказывала "Страна", точно известно пока одно - идет нешуточная борьба за "серую зону" под Золотым (то есть именно ту территорию на которой развели войска).

Обстрелы и боестолкновения возобновились на фоне дипломатического тупика: о дальнейших мерах по Донбассу Украина и Россия договориться в рамках Нормандии не смогли. Киев отказался от предложения разводить войска по всему фронту, а Москва не согласилась изменить Минские соглашения в пункте о передаче границы еще до проведения выборов.

В итоге закономерно все скатилось к стрельбе. Причем на тот самом участке, где Зеленский со скандалом разводил войска.

"Страна" разбиралась, кто в кого стреляет в Золотом и его окрестностях.

Что говорят ВСУ

28 января позиции украинских войск 12 раз обстреливались противником. Особо тяжелая ситуация сложилась на Луганском направлении: в районе села Золотого уже несколько суток звучит канонада.

Только сегодня с утра в зоне разведения войск возле Золотого Луганской области позиции ВСУ трижды обстреливались минометами крупного калибра. Об этом сообщили на брифинге ООС.

По заявлению штаба, обстрелу в Луганской области подверглись два села – Орехово и Новотошковское – позиции ВСУ обстреливались из села Голубовское, которое контролируется вооруженными формированиями "ЛНР".

Также участились обстрелы под Светлодарском – в этом районе по ночам идут непрерывные обмены пулеметными очередями.

Как сообщили "Стране" источники из боевых подразделений, расположенных в этом районе, вчера и сегодня стрелять с обеих сторон начали гораздо чаще.

"Под Золотым-4, сепары после отведения войск тут же начали сдвигать свои позиции вперед. В итоге к 18 января они придвинулись почти на полкилометра вперед и начали окапываться почти в жилой зоне. В ответ наши отработали из минометов квадрат, куда выдвинулись сепаратисты. Выбили их и сами закрепились там. Сепары тоже хотят нас выбить и лупят по нашим окопам. А с 24 января как будто цепная реакция пошла – начали здесь, а теперь лупят по всем позициям от Новотошковского до Светлодарска с обеих сторон. Предыдущей ночью раз с полсотни раз стреляли из минометов и пушек. Пулеметы работают и у нас, и у них постоянно по ночам, днем стреляют редко", - пояснил источник "Страны" в ВСУ.

Другой источник в одном из подразделений под Золотым рассказал "Стране", что одной из причин выдвижения украинских бойцов в зону разведения войск стала иформация, что сепаратисты там организовали "окно" для контрабанды с украинской территории в "ЛНР".

Позиция сепаратистов

На официальных источниках "ЛНР" ситуация в Золотом комментируется немногим активнее, чем в штабе ООС.

Представитель так называемой "Народной милиции" Яков Осадчий заявил сегодня, что ВСУ якобы готовят постановочный обстрел в районе села Голубовское, что на восток от Золотого.

Также сепаратисты ежедневно сообщают о минометных обстрелах подконтрольных им сел возле участка разведения: так вчера под мины попало Березовское - село, соседнее с Голубовским.

При этом в Луганске официально ничего не говорят о том, что ВСУ в Золотом подвинули свои позиции на линии разведения.

При этом военные журналисты, работающие со стороны "ДНР", Максим Фадеев и Сергей Белоус у себя в телеграм-канале сообщают, что украинская армия серьезно подвинулась вперед в "Золотом" (что совпадает с рассказами бойцов ВСУ "Стране").

"На участках около Голубовского и Березовского подразделения ВСУ серьезно продвинулись вперед и, заняв участок серой зоны, подошли вплотную к позициям НМ ЛНР: там где три недели назад между позициями сторон было 1,5 километра теперь противников разделяет всего 250-300 метров.

ВСУ не только разматывают позиции ЛНР сотнями мин в день - но и смогли при поддержке артиллерии закрепиться на новых позициях в серой зоне и начали развёртывать свои опорные пункты. Параллельно с этим разведгруппы ВСУ регулярно пытаются нащупать слабые места в обороне", - говорится в сообщении.

Почему не говорят о срыве перемирия

Как видим, власти Украины, "ЛНР" и России синхронно молчат о том, что вокруг Золотого разведение войск де-факто на грани срыва.

Заявления такого порядка не звучат: привычно говорят об обстрелах, но не делают из этого никаких выводов.

Тем не менее ситуация действительно идет к срыву разведения на этом участке, где новый президент Украины осенью прошлого года, скандаля с националистами, добился отвода сил. И об этом, казалось бы, надо говорить вслух.

Но видимо у Киева, Луганска и Москвы есть резоны не заострять внимание на боях - а значит, и не срывать кое-как идущий минский процесс. Особенно этого не хочет Киев: Владимир Зеленский позиционирует себя как президент мира и вряд ли захочет обнулять одно из своих главных достижений на этом поприще - разведение у Золотого.

С другой стороны, если обстрелы продолжатся и будут новые погибшие, то долго скрывать этот факт не удастся. Не исключено, что стороны по привычке переложат ответственность за срыв разведения друг на друга. И это станет еще сильным ударом по и без того сложному переговорному процессу по Донбассу.