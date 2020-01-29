Жетоны в киевском метро будут действительны до 31 марта, после чего их полностью заменит новый электронный билет.

Такое распоряжение приняли в Киевской городской государственной администрации. С 1 апреля разовый проход будет осуществляться по qr-билетам. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Все записанные поездки на зеленые карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года. После этой даты они также перестанут действовать.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Ранее мы писали, что в метро Киева в час пик "упала" карточная система, за жетончиками выстроились очереди.

Напомним, что запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию отложили до 1 апреля 2020 года.