Назначенная сегодня Кабмином глава Госкино Марина Кудерчук, которая десять лет проработала в налоговой, имеет связь с одним из ключевых людей в партии "Слуга народа" Павлом Сушко.

Единственное, что ее связывает с кино - это кратковременная работа директором кинотеатра в Запорожье. Однако, как выяснила "Страна", за Мариной Кудерчук стоит один из ключевых людей в "Слуге народа" - заместитель главы фракции Павел Сушко, на выборах президента возглавлявший харьковский штаб Зеленского.

Сушко известный кинопродюсер (продюсировал фильм DZIDZIO Контрабас), а также близкий человек к влиятельной фигуре в Харькове - Вадиму Слюсареву. Именно Слюсарева называли теневым куратором штаба Зе в регионе.

"Примечательно назначение главы Госкино как раз этим принципом кадрового отбора - когда на руководящие посты назначаются "ноунэймы" - люди ниоткуда, единственное достоинство которых - это верность тем, кто реально будет рулить процессами. А те, кто реально рулит, официальные должности занимать не хочет, понимая, что распределив своей подписью на ту же господдержку кино сотни миллионов и миллиарды гривен, любой начальник становится потенциальным подозреваемым в уголовном деле при очередной смене власти" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

В Facebook у новой главы Госкино есть фото, сделанное в октябре 2018 года, на котором она позирует вместе с будущим замглавы фракции "Слуга народа" Павлом Сушко.

Скриншот: Facebook/Марина Кудерчук

После того, как Сушко стал замглавы фракции "Слуга народа", Марина Кудерчук сначала получила высокую должность в ОГА, а потом и выиграла конкурс в Госкино. Сушко, кстати, курирует в Раде подкомитет по кинематографии.

Подробнее читайте в нашем материале "Налоговый инспектор из Запорожья. Кого Бородянский поставил рулить Госкино".

Также мы писали, что ведущая "5 канала" Янина Соколова получит почти 12 миллионов от Госкино, чтобы снять фильм о самой себе.