В Украине фонд оплаты труда за 2019 год вырос на 15%, а самую большую долю в нем имеет Киев (24%).

Об этом сообщает Госстат.

Так, по данным статистического ведомства, ФОТ оставил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн).

Самую большую долю занимает Киев - 226,9 млрд грн (23,6%). Далее идут Днепропетровская (98,7 млрд грн, или 10,3%) Харьковская (61,1 млрд грн, 6,3%), Львовская (53,8 млрд грн, 5,6%) и Донецкая (51,9 млрд грн, 5,4%) области.

Фото: Скриншот с сайта Укрстата

Данные подготовлены по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Напомним, что в Украине за год реальная зарплата выросла на 11,3%.

Также мы писали о том, что Госстат Украины сообщил, как выросли долги по заработной плате в прошлом году.