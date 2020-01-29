30 января все школы Мариуполя закрывают на карантин в связи с увеличением числа заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50 "О приостановке образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г.Мариуполя в 2019-2020 учебном году" с 30 января года приостановлено образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала нынешней недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, во вторник цифра увеличилась до 14%, а в среду составила более 16%.

В связи с этим в центрах первичной медико-санитарной помощи увеличили количество регистраторов и продлены приемные часы педиатров.

В сообщении говорится, что школы закрыты на карантин до улучшения эпидемситуации. О восстановлении обучения в учебных заведениях сообщат дополнительно.

Ранее "Страна" писала о том, что в восьми областях Украины школы закрыли на карантин из-за вспышки гриппа.

Также мы сообщали, что в Запорожской области уже второй человек умер от гриппа.